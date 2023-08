Gustavo Silva promete uma boa resposta frente ao Torreense: «Queremos trazer os três pontos para a ilha»

O Nacional não começou da melhor forma a 2.ª Liga, saindo derrotado frente ao rival Marítimo, no dérbi da ilha da Madeira. O médio Gustavo Silva, destacou a qualidade da partida e a injustiça no resultado final, não concordando com a avaliação feita pelo VAR ao anular um lance de penálti cometido sobre si e também na validação do segundo golo verde-rubro."Foi um grande jogo. Tivemos bastantes oportunidades, na primeira parte, para estar na frente. Houve o lance do penálti que foi anulado, ficando a sensação que foi falta evidente, pois os jogadores do Marítimo nem protestaram. Para mim é óbvio que fui tocado pelo guarda-redes, mas não sei como o árbitro viu o lance. Sofremos um golo que foi uma falha coletiva, mas tivemos muitas oportunidades para acabar a primeira parte na frente do marcador. No segundo tempo, penso que houve falta no lance do golo do Marítimo, pois houve contacto sobre o nosso defesa, só que o VAR não alertou o árbitro. Temos que trabalhar e pensar já no próximo jogo frente ao Torreense, tentando conseguir os três pontos", disse o alvinegro. Para este pupilo de Tiago Margarido, " as duas equipas tiveram dificuldades na segunda parte, pois o muito calor não estava a ajudar e dificultou bastante. Depois, ficámos com menos dois jogadores, mas julgo que eles não foram superiores, pois tivemos o controlo do jogo. Ficou a mágoa de não termos vencido".Para o brasileiro de 24 anos, a derrota com os maritimistas já é passado: "Vamos trabalhar bem durante a semana, focados, para dar uma boa resposta e conseguir a vitória para os nossos adeptos".O Torreense só faz a sua estreia na prova esta quarta-feira, deslocando-se aos Açores, onde irá defrontar o Santa Clara. "Sabemos que há várias equipas que investiram muito e o Torreense é uma dessas equipes, contando com jogadores que já jogaram aqui no Nacional. Espero que a nossa equipa dê uma boa resposta, conseguindo trazer os três pontos para a ilha", disse Gustavo Silva. E no final prometeu aos adeptos alvinegros uma boa resposta em Torres Vedras: "Nós vamos dar a vida durante os 90 minutos procurando alcançar um resultado positivo. Foi isso que os nossos adeptos viram aqui na Choupana frente ao Marítimo. Vamos colocar em campo o nosso estilo de jogo, que o treinador vem definindo connosco".No arranque dos trabalhos, Tiago Margarido não pôde contar com vários atletas por lesão. Danilovic faz tratamento a um traumatismo no joelho direito, enquanto Rúben Macedo com um estiramento no posterior da perna esquerda, também está entregue ao departamento médico. O guarda-redes Rui Encarnação também é baixa face a um traumatismo no joelho direito, enquanto José Gomes que já estava a trabalhar após algum tempo lesionado, esteve ausente do treino desta manhã, face a uma entorse no joelho direito.Recorde-se que para a deslocação até ao Torreense, João Aurélio e André Martins Sousa, vão estar ausentes pois vão cumprir castigo face aos cartões vermelhos vistos frente ao rival Marítimo.Mas nem tudo são más notícias, pois o Nacional oficializou esta segunda-feira, a contratação de "Chucho" Ramírez, com o avançado venezuelano a efetuar o seu primeiro treino já esta manhã, estando de volta à Madeira, após uma breve passagem pelos mexicanos do CA Morelia, que o voltam a emprestar para o futebol português, mas desta feita para o clube liderado pelo presidente Rui Alves, que terá opção de compra do atacante no final desta época.