João Aurélio confiante na apresentação do Nacional para 2022/23: «Acreditem em nós»

Na apresentação oficial aos adeptos do Nacional, este domingo, o capitão João Aurélio, disse estar "feliz" por voltar a uma casa que lhe diz "muito". "Em nome do grupo quero pedir aos adeptos alguma paciência e que estejam connosco. Queremos muito colocar o clube onde merece estar. Acreditem em nós",afirmou. E terminou com o mítico, "não há gente como a gente!"O treinador Filipe Cândido também usou da palavra perante os simpatizantes nacionalistas que se deslocaram ao Estádio da Madeira, na Choupana, num dia mais convidativo para uma ida à praia. "Todos conhecem a história e o passado do Nacional. É uma honra representar este clube. Todos os dias nos preparamos para as batalhas que aí estão à porta, para que no final de cada jogo sejamos felizes e mais fortes. E como disse o nosso capitão, não há gente como a gente!"O presidente nacionalista, Rui Alves, enalteceu a presença dos adeptos no estádio, num dia de verão e prometeu "um Nacional de mangas arregaçadas, mas com os pés bem assentes no chão. Isso não nos retira ambição". Depois, deixou o desafio ao Director da DRD (Direção Regional do Desporto), David Gomes, para um apoio maior em termos de subvenção pública e que este fizesse "um estudo como foi feito pelo Dr. Francisco Fernandes" que na altura era o responsável da pasta do desporto do Governo Regional, "onde demonstrava a importância do desporto na economia da Madeira". Por último pediu aos sócios "energia suplementar para afastar alguma formiga branca". Rui Alves ainda acredita que Miguel Albuquerque, líder do governo regional, cumpra a promessa da construção de um pavilhão no complexo desportivo do Nacional.Na apresentação do plantel e equipa técnica e restante staff, foram também apresentados os novos equipamentos para a nova temporada, onde já está o novo patrocinador: Solverde.pt.Na apresentação oficial, marcaram presença os reforços nacionalistas já assegurados: Lucas França (ex- Cruzeiro), João Aurélio (ex-Pafos FC), Clayton Pereira (ex-Real), Alex Costa (Ipatinga), Sérgio Marakis (ex-SV Horn), Luís Esteves (ex-Vitória Guimarães), Gustavo da Silva (ex-Comercial), Juan Calero (ex-Gil Vicente) e Carlos Daniel (ex-Wisla Pulawy).