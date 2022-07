João Aurélio: «Espero voltar a ser feliz nesta casa»

É um dos reforços do Nacional e já trabalha sob as ordens do técnico Filipe Cândido, sendo também um dos jogadores mais experientes do plantel. Neste regresso à Choupana, João Aurélio espera voltar a ter sucesso e ajudar o clube a regressar à Liga Bwin.





"Foi um regresso muito simples pois sempre vi nas pessoas a vontade de contar comigo. Quando vejo que as pessoas que estão dentro do clube, fazem questão de contar comigo, abracei este desafio com bons olhos. É uma casa que conheço bem e ainda estão muitas pessoas aquando das minhas primeiras épocas no Nacional. Sempre fui muito feliz neste clube e os adeptos sempre me acarinharam muito. Espero voltar a ser feliz, sabendo que o clube passa por algumas dificuldades, mas vamos fazer tudo para colocar o clube onde merece estar", começou por afirmar o experiente lateral direito.Quanto ao que os adeptos podem esperar de si: "Podem esperar o mesmo João Aurélio, quando chegou ao Nacional pela primeira vez, com apenas 19 anos. Sou o mesmo, não é por ter mais idade que serei diferente, mas claro que estou mais maduro, um jogador diferente em termos de maturidade. Ao nível físico estou pronto para ajudar e tenho a certeza que vou ser útil dentro e fora de campo. Espero que os adeptos tenham paciência para comigo e para com o nosso grupo de trabalho. Vamos trabalhar ao máximo para lhes dar muitas alegrias".

O defesa de 33 anos, que está de volta ao futebol português após uma passagem de duas temporadas pelo Pafos FC (Chipre), revelou o que lhe foi pedido aquando da sua contratação pelo presidente Rui Alves. "Conheço a casa e o que me foi pedido, é para fazer um bom trabalho fora de campo, que é também muito importante para ter êxitos. No campo é preciso trabalhar muito, mas quero passar alguma mística do clube, porque vivenciei grandes êxitos. É isso que quero passar aos mais jovens, dando bons conselhos e sei que também me irão ajudar. Estarei aqui para ajudar dentro e fora do relvado", acrescentou.

"Assegurar primeiro a manutenção"

Os alvinegros partem com uma meta bem clara, embora não escondendo que o sonho de voltar ao principal campeonato português também está nos horizontes. "O nosso presidente já falou que o primeiro objetivo é assegurar a manutenção. Mas sabemos que temos um grupo ambicioso, que quer trabalhar, com um treinador jovem, mas também com muita ambição. Vamos passo a passo, primeiro atingir a manutenção e depois pensar em algo mais", revelou o pupilo de Filipe Cândido. E falou depois sobre a competição onde irá estar inserido: "É uma Liga que conheço de ver os jogos, pois nunca joguei na 2.ª Liga portuguesa. Sei que tem uma competitividade muito grande. Temos de dar tudo do primeiro ao último minuto no campo, pois não há jogos fáceis, nem podemos pensar que há jogos fáceis, pois se assim for, estamos muito longe de ganhar o jogo. Temos de trabalhar forte para conseguir coisas boas".

"Com o apoio dos adeptos tudo é mais fácil"

Nesta sua segunda passagem pela Choupana, onde já viveu muitas alegrias ao longo das oito temporadas que vestiu de preto e branco, João Aurélio, mostra-se feliz pelo reencontro com adeptos que por certo irão ajudar a equipa. "Sempre disse aos adeptos para manterem a calma, pois há sempre bons e maus momentos nos clubes. Queremos tê-los do nosso lado quando esses momentos menos bons acontecem e que acreditem como nós, que vamos trabalhar seriamente para conseguir coisas boas. Com o apoio deles tudo é mais fácil. Nós queremos dar-lhes alegrias", afirmou. E quando questionado se o clube terá ainda de contar com mais reforços, o lateral atirou: "Não me cabe a mim falar se são necessários mais reforços. Deixo isso para quem tem de tratar desses assuntos. Claro que quem cá está é que faz falta e é com esses que iremos à luta. O importante é focarmo-nos e ajudarmo-nos uns aos outros".

Dois reforços já fazem testes

O primeiro treino no relvado está agendado para as 17h30 de hoje. E o treinador Filipe Cândido já esteve à conversa com mais dois futuros pupilos, que estão no complexo nacionalista e aguardam pelos resultados dos exames médicos efetuados para poderem ser apresentados. Esse facto deve ser anunciado ainda esta tarde.

O grupo de trabalho esteve dividido em dois para cumprir os habituais exames médicos e testes físicos, faltando ainda revelar quais os futebolistas que já estão às ordens do novo timoneiro nacionalista.