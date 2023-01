João Aurélio: ««Mais uma prova de fogo e mais uma batalha que queremos vencer»

O Nacional regressou às vitórias, vencendo o Rabo de Peixe na Taça de Portugal. Na 2.ª Liga, os alvinegros perderam em Faro, interrompendo uma série muito positiva. Agora, os pupilos de Filipe Cândido querem voltar aos triunfos perante um Estrela da Amadora que somou dois empates nas duas últimas jornadas.O capitão João Aurélio foi o porta voz do grupo de trabalho nacionalista e frisou que a vitória conseguida na Taça de Portugal já pertence ao passado. "Não é difícil mudar o chip. Queremos ganhar todos os jogos, temos de estar no nosso melhor nível, no limite, em todas as partidas. É mais uma prova de fogo que temos pela frente, mais uma batalha e temos de estar no máximo das nossas forças. Nesta divisão não há favoritismo, jogando em casa ou fora. O Estrela da Amadora é uma excelente equipa, está a fazer um grande campeonato. Temos de estar concentrados e ter mais confiança em relação ao último jogo do campeonato. Vamos dar uma boa resposta", afirmou o lateral de 34 anos.Quanto à partida frente aos açorianos do Rabo de Peixe, o defesa nacionalista foi direto: "O objectivo era passar. Queríamos dar uma resposta ao último jogo do campeonato onde perdemos, apesar de ser uma competição diferente. Vínhamos de uma série de jogos muito positivos e queríamos dar continuidade aos bons resultados. Ganhámos e passámos à próxima eliminatória, apesar de termos defrontado um adversário difícil".Para o lateral nacionalista, o onze açoriano "esteve muito motivado e depois da expulsão do Danilovic, as coisas complicaram, pois até aí, tínhamos o jogo controlado. Não foi uma partida muito conseguida em termos de exibição, mas passámos a eliminatória. Agora, estamos ainda mais focados no próximo jogo".