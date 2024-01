João Aurélio pede apoio dos adeptos para o jogo com o Marítimo: «É um dérbi e os dérbis são para ganhar!»

Um dérbi entre Nacional e Marítimo mexe sempre com o orgulho dos adeptos de ambos os clubes. Ninguém quer perder frente ao rival madeirense. Este domingo, pelas 18 horas, os nacionalistas vão ao reduto do rival, o famoso 'Caldeirão' dos Barreiros. O capitão alvinegro, João Aurélio, foi claro na abordagem a esta partida: "É um dérbi e os dérbis são para ganhar. Nós queremos muito ganhar, de certeza que os nossos adeptos também querem. Nós jogadores estamos focados em conseguirmos a conquista dos três pontos e é com esse objetivo que vamos para o dérbi". E deixa o apelo aos sócios e simpatizantes nacionalistas: "Quero fazer um apelo aos nossos adeptos, para estarem presentes no estádio, para nos apoiar como têm feito aqui e fora da Madeira. Esperamos o seu apoio, pois serão o 12º jogador e nós queremos retribuir-lhes com uma vitória, dando-lhes uma grande alegria".

Na última jornada da Liga SABSEG, os pupilos de Tiago Margarido deixaram escapar a possibilidade de chegar à liderança da prova, sofrendo um empate, na visita ao Mafra. "É um facto que empatámos, temos a noção que não foi um jogo bem conseguido. Vínhamos de uma série de jogos e acusávamos algum cansaço. Foi notório em Mafra mas não serve de desculpa, pois entramos em todos os jogos para ganhar, infelizmente, não o conseguimos, mas agora é preparar já o próximo jogo da melhor maneira, para voltarmos bem e na máxima força", recordou o capitão nacionalista.

Quanto ao facto de ser um dos titulares da equipa, João Aurélio, foi direto: "Trabalho para conseguir o meu espaço na equipa. O treinador tem-me dado essa oportunidade e agradeço por confiar no meu trabalho. Está a correr bem a mim e ao Nacional, sendo isso o mais importante, pois temos de pensar todos no coletivo, pois o individual depois vai acabar por sobressair. Eu trabalho diariamente para ajudar o Nacional".

André Sousa de regresso e Luís Esteves foi eleito o melhor médio

Tiago Margarido pode contar com mais uma opção para o embate frente ao Marítimo, O médio André Sousa está de regresso após cumprir um jogo de castigo. Lesionados continuam Festim Shatri e Martim Gustavo, enquanto o internacional moçambicano Witi, continua ao serviço da sua seleção, disputando o CAN. José Gomes que saiu queixoso frente aos homens de Mafra, foi reavaliado pelo departamento clínico nacionalista, mas estará operacional para o dérbi com os maritimistas.

O médio Luís Esteves está a realizar uma excelente campanha com as cores nacionalistas, sendo titular indiscutível da equipa. O futebolista de 25 anos, foi eleito como o melhor da Liga Sabseg, durante o mês de dezembro, tendo feito dois golos e sendo titular em quatro encontros.Estes dados deram-lhe a preferência de 23,88 por cento dos votos dos treinadores principais da competição, levando a melhor sobre o portista da equipa B, Vasco que somou 9,7 por cento e Bruno Almeida (Santa Clara) que totalizou 8,21 por cento. De referir ainda que Chuchu Ramirez (avançado) e Lucas França (guarda-redes), também estiveram nomeados para os melhores do mês, nas suas posições, mas acabaram ambos na segunda posição.

Margarido continua a fazer história

O treinador dos madeirenses continua a fazer "história" nesta sua passagem pelos alvinegros. Em apenas seis meses, o jovem técnico de 35 anos, vai somando recordes. Após 17 partidas, há mais dois registos que lhe conferem um lugar numa das páginas da história nacionalista: o de pontos e o de golos marcados.

Desde a temporada 2005/06, ainda quando militava no escalão principal do futebol português, que os madeirenses não conseguiam um total de 34 pontos no final da primeira volta, com uma média de dois pontos por partida. Na altura era Manuel Machado que liderava a equipa, que contava com nomes como Diego Benaglio, Chaínho, Patacas, Nuno Viveiros, Miguelito, Bruno ou Alexandre Goulart, atingindo um lugar europeu no final da prova. Para encontrar uma primeira volta superior, é preciso recuar até 2001/02, onde o saldo foi de 35 pontos.

Também em termos de produtividade ofensiva, o Nacional de Tiago Margarido dá nas vistas pela positiva e a merecer destaque, pois nunca os alvinegros apresentaram uma produtividade atacante tão elevada. Os 33 golos apontados, valem a liderança dos ataques mais concretizadores e traduzem quase um festejo de dois golos por encontro.