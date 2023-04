João Aurélio promete boa reação frente ao Feirense: «Vamos ser um Nacional bem diferente»

O Nacional está a viver o pior momento da época, somando cinco desaires consecutivos, com um total de 17 golos sofridos e nenhum marcado. Na antevisão ao duelo da próxima sexta-feira, pelas 18 horas, diante do Feirense - que está há cinco jogos sem perder -, João Aurélio prometeu uma reação à má fase que a equipa vive."Faltou muita coisa frente ao Penafiel. Não fomos uma equipa como gostaríamos de ser, permitindo ao adversário jogar facilmente, conseguindo chegar ao golo. Ainda tentámos reagir na segunda parte, mas não conseguimos. Falta-nos fazer golos, não permitir que a equipa adversária os faça. O objetivo era trazer os três pontos, mas isso não foi possível", disse o lateral direito de 34 anos.O Nacional, obrigado a vencer para fugir a um perigoso 15.º lugar, terá de ser um conjunto bem distinto do que foi nas últimas jornadas, garante João Aurélio: "Teremos de ter uma postura completamente diferente, com uma mentalidade de verdadeiros campeões, pois temos pela frente uma final e teremos de a ganhar, indo com outra mentalidade, para vencer o jogo. Precisamos de pontos e só ganhando a partida é que conseguimos somar pontos".A Choupana tem registado boas casas e o apoio não tem faltado. Esta sexta-feira, João Aurélio espera poder contar com os sócios e simpatizantes nacionalistas: "Sei que os adeptos estão tristes como nós, pois estamos mesmo muito tristes com este ciclo da equipa. Esperamos que os nossos adeptos estejam connosco nos bons e nos maus momentos, pois não é fácil quando estamos num ciclo negativo. Esperamos o seu apoio, porque no campo vamos dar tudo em prol da equipa".O vice-presidente do Nacional para a área dos sócios, Jorge Gonçalves, teceu hoje algumas críticas à equipa técnica nacionalista, liderada por Filipe Cândido. "Estamos a ouvir o mesmo discurso há muito tempo. É sempre o próximo jogo, que começamos bem e acabamos mal. Não posso aceitar um discurso destes. Nos últimos quatro jogos, os golos adversários acontecem sempre da mesma forma. Isso tem de ser trabalhado durante a semana e já estou com dúvidas se a equipa técnica trabalha e alerta o plantel para essas situações", disse como comentador habitual na Antena 1 Madeira, num programa desportivo.