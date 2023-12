João Aurélio realça atitude: «Nunca atirámos a toalha ao chão»

O Nacional perdeu mas, no final, João Aurélio preferiu sublinhar os aspetos positivos do jogo. "Entrámos bem mas a primeira vez que o Sp. Braga foi à nossa baliza ganhou o penálti, fez golo e ficou mais confortável no jogo", lamentou o experiente defesa.Apesar da equipa ter chegado ao intervalo com um pesado 0-3, o capitão dos madeirenses sublinhou que nunca desistiram. "Tentámos reagir mas não conseguimos. No entanto, nunca atirámos a toalha ao chão. Fomos sempre à procura do golo, como fazemos em todos os jogos", explicou João Aurélio, garantindo ainda: "Sabemos a qualidade que temos."