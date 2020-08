João Camacho: «O Nacional está a construir uma boa equipa»

O extremo João Camacho disse esta sexta-feira estar esperançado em "realizar uma boa época" ao serviço do Nacional, mostrando-se satisfeito com o trabalho realizado na pré-temporada da equipa que ascendeu à Liga NOS.

João Camacho afirmou que este início de temporada tem servido para preparar a equipa "para os jogos mais complicados" que irá ter pela frente no campeonato.

Na época passada, João Camacho foi utilizado com muita regularidade, situação que espera manter, desejando "este ano continuar a dar o contributo ao clube".

Nada ainda está definido, mas a eventualidade de os jogos continuarem a ser disputados sem público é desvalorizada em parte pelo jogador nacionalista.

"Embora condicione sempre os jogadores, porque o público faz sempre falta, mas será para todos e teremos de nos adaptar", sublinhou.

O Nacional continua a preparar este o regresso à Liga NOS, sob o comando técnico de 34 anos Luís Freire, que terá a sua primeira experiência na I Liga, tendo o trabalho realizado até à data sido efetuado no complexo do clube a que se seguirá um estágio no norte do país, embora ainda sem data confirmada.

O Nacional assegurou para já como reforços o guarda-redes italiano Riccardo Piscitelli, o central Lucas Kal e o lateral Rúben Freitas, os médios Larry Azouni e Vincent Koziello e o avançado Gergely Bobál.

João Camacho considera que "ainda é muito cedo para os avaliar", mas com certeza "irão ajudar", mostrando a convicção de que "o Nacional está a construir uma boa equipa para realizar um campeonato tranquilo e garantir a manutenção".