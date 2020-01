João Vigário na Choupana

O defesa esquerdo João Vigário está a caminho do Nacional. O clube madeirense está em negociações adiantadas com o Tondela para a cedência do jogador de 24 anos que soma apenas 21 minutos de utilização na Liga NOS. O acordo deve ser fechado nas próximas horas.





João Vigário vai reencontrar na Madeira o treinador Luís Freire que o orientou no Estoril, na época 2018-19, e é o segundo reforço do Nacional no mercado de Janeiro, depois da contratação do avançado Evouna (ex-Santa Clara).