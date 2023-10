José Gomes confiante para a Taça de Portugal: «O Mirandela é uma boa equipa mas vamos ganhar»

O Nacional está a atravessar um bom momento na 2.ª Liga, somando cinco triunfos consecutivos. Este sábado, pelas 16 horas, os alvinegros disputam a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, recebendo no Estádio da Madeira o Mirandela, conjunto que milita no Campeonato de Portugal e que na ronda anterior afastou o Barreirense, vencendo por 3-0, no Barreiro, alargando assim o bom momento de três jogos sem perder.O lateral José Gomes, recuperado de uma lesão que o afastou dos relvados vários meses, considera que "esta paragem no campeonato veio numa má altura". "Estamos com cinco vitórias seguidas, numa grande fase e obviamente que queremos continuar. Estas pausas também servem para recuperar alguns lesionados e quem está parado há mais tempo, mas acredito que a equipa vai manter esta boa fase".Em relação ao onze de Mirandela, o próximo opositor na prova rainha de Portugal, o pupilo de Tiago Margarido tece elogios: "Sabemos que o Mirandela é uma das melhores equipas do Campeonato de Portugal. É uma equipa com qualidade, que joga bem, mas nós trabalhamos sempre para ganhar e dando o nosso para ganhar e é isso que vai acontecer, pois vamos ganhar o jogo". E reforça a ideia: "O Nacional está sempre preparado para defrontar qualquer equipa. Sabemos o que o adversário pode fazer e onde nos pode atingir. Estamos preparados para dar o nosso melhor e passar".Aos 27 anos, e na sua terceira temporada ao serviço dos madeirenses, José Gomes está feliz por ter voltado aos jogos. "Foram quase cinco meses de fora sem poder competir. Foi um período um bocado difícil, mas os meus colegas e o staff têm-me dado confiança e um bom feedback. Tenho ido com calma para poder ser mais um a ajudar no plantel", disse. E quanto ao objetivo para a presente temporada... "Tentar fazer melhor que o ano passado", concluiu.Após três dias de folga, os nacionalistas regressaram ao trabalho, mas o técnico não pôde contar com Witi , pois o extremo ainda está ao serviço da seleção de Moçambique. Martim Gustavo e Festim Shatri, também continuam lesionados e entregues ao departamento médico do clube.Os bilhetes para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, já estão à venda, com os sócios nacionalistas a pagar cinco euros, enquanto os não sócios vão desembolsar 10 euros.