José Gomes: «Foram cinco meses de muito sofrimento»

O Nacional reencontrou o caminho das vitórias ao receber e vencer o Penafiel. Esta partida marcou o regresso à competição do lateral José Gomes, após cinco meses de ausência, face a uma grave lesão muscular, contraída frente ao FC Porto B, a 22 de agosto de 2021, naquela que foi a terceira jornada da Liga Sabseg. Na altura, o defesa foi substituído aos 77 minutos, tendo voltado a competir este domingo, sendo lançado por Rui Borges ao intervalo da partida.

"Foram cinco meses de muito sofrimento, mas os meus colegas, o departamento médico e o trabalho do psicólogo, ajudaram muito neste meu regresso à competição", disse o lateral José Gomes que foi decisivo no triunfo frente aos penafidelenses. Depois, admitiu que foi muito complicado os momentos vividos fora do relvado: "Foi muito difícil ficar cinco meses de fora. Foi muito sofrimento, mas o grupo é incrível, o departamento médico é excelente e queria também uma palavra de agradecimento ao psicólogo que foi muito importante nesta fase da minha vida. Obrigado aos meus colegas de equipa".

Quanto à vitória caseira alcançada, o futebolista alvinegro destaca o poderio adversário: "O mais importante era voltar às vitórias depois do empate com o Varzim. Fizemos um excelente jogo, perante uma das melhores equipas da Segunda Liga e das mais competitivas".

O conjunto nacionalista, nas últimas três jornadas não sofreu golos. "Conseguimos estabilizar em termos defensivos. É o terceiro jogo sem sofrer golos e vamos continuar assim", prometeu o defesa nacionalista.

Quanto o que os adeptos alvinegros podem esperar deste lateral esquerdo: "Podem esperar um Zé Gomes igual ou melhor nos próximos jogos".

Na próxima jornada, a visita ao líder Casa Pia, adivinha-se complicada. "Jogo difícil contra uma equipa que tem muita qualidade e que está no primeiro lugar, mas vamos lutar para vencer", afirmou convicto. E reforçou a sua ideia: "Acredito que estamos preparados para esse jogo, pois a equipa trabalha bem, com muita dedicação. Vamos lutar pelo triunfo".