José Gomes: «Têm sido fantásticos e vão-nos ajudar a conseguir mais uma vitória»

O Nacional viu o seu encontro frente ao Leixões, em Matosinhos, ser adiado por falta de policiamento. José Gomes recorda o momento vivido no Estádio do Mar. "Foi uma sensação estranha, porque viajamos, fizemos o estágio e quando seguimos para o aquecimento o mister avisou-nos que não ia haver jogo por falta de policiamento. É a primeira vez que me aconteceu. Compreendo, pois, obviamente que todas as pessoas têm direito à greve, de lutar pelo que querem. Se estão a pedir melhores condições, que assim seja, mas é estranho, pois serão mais duas viagens que vamos ter de fazer e vão acontecer numa semana difícil pois teremos três jogos e é muito cansativo para nós", começou por afirmar o lateral. "Queríamos muito jogar e estávamos preparados para ganhar. É chato e difícil…", acrescentou.

O próximo adversário a visitar o Estádio da Madeira é o Länk Vilaverdense. O alvinegro sabe que a tarefa, uma vez mais, não será fácil: "O Länk Vilaverdense, pelo que li esta semana, desde a entrada do novo treinador, o Sérgio Machado, acho que tem quatro ou cinco vitórias, fazendo uma recuperação enorme. Estão a ganhar confiança vindo de uma posição lá de baixo. Vai ser um jogo muito difícil que teremos de encarar com o máximo de profissionalismo e concentração para lutar pelos três pontos".

Importante no entender do pupilo de Tiago Margarido, é o apoio que sócios e simpatizantes nacionalista dão à equipa. "A presença dos nossos adeptos é muito importante, pois o seu apoio tem sido fantástico e são importantes para conseguirmos mais uma vitória", afirmou.

Aos 27 anos e após passar por uma ausência prolongada face a uma lesão, José Gomes acredita que pode ajudar a equipa e melhorar ainda mais a sua produção individual. "Sinto-me bem. Estou cada vez melhor, para poder ajudar a equipa. Voltei muito tarde, só regressando aos treinos em outubro, pois tive uma lesão prolongada. Nos primeiros jogos não me estava a sentir muito bem para poder ajudar, mas agora, sim, sinto que estou n o caminho certo e que quero seguir", finalizou.