José Gomes: «Vamos lutar até ao fim para conseguir o quarto lugar»

Após o desaire sofrido em Chaves, onde perdeu as hipóteses de lutar pela subida de divisão, o Nacional, nas últimas quatro jornadas, soma três vitórias e um empate, com um total de seis golos apontados e apenas dois sofridos. Atualmente, os alvinegros são sextos classificados, com 51 pontos, estando a três pontos do Benfica B que é o atual quarto classificado. José Gomes foi o autor do único golo apontado no reduto do Leixões e que garantiu mais três pontos aos nacionalistas. O defesa espera atingir a nova meta traçada: "Estamos a tentar dar uma resposta positiva ao objetivo que falhámos, a subida de divisão. Queremos acabar da melhor maneira atingindo o quarto lugar. Vamos lutar até ao fim, conseguimos a terceira vitória em quatro jogos, sendo o terceiro encontro sem sofrer golos. Estamos a dar uma resposta muito positiva, forte e obviamente que vamos lutar pelo quarto lugar".Para os adeptos e críticos da especialidade, os madeirenses depois de ficarem fora da corrida para o regresso à Liga Bwin, subiram de produção em termos exibicionais. O pupilo de Rui Borges não encontra ligação entre esses factos. "Vir jogar para o Nacional já tem uma certa pressão, pois o clube não quer estar na Segunda Liga. Jogamos sempre para ganhar. É isso que vamos fazer nestas duas últimas jornadas", garantiu.O defesa relembrou depois a vitória alcançada no reduto dos leixonenses. "O jogo com o Leixões foi ainda mais difícil do que já esperávamos, pois ainda estavam a lutar pelo quarto lugar. Demos uma resposta muito forte, pois já sabíamos que teoricamente iríamos jogar num campo difícil, com bons jogadores, um treinador muito aguerrido e conhecedor desta Liga. Acho que nós é que tornamos o jogo mais fácil", relembrou.Foi no Estádio do Mar que José Gomes marcou pela primeira vez um golo, enquanto sénior. "Estou muito feliz com o meu primeiro golo nos seniores. Tive uma época de altos e baixos, mas consegui superar as lesões com a ajuda de todos. Acho que ainda tenho mais para dar, por isso, esta não será ainda a melhor fase. Sinto orgulho de ter evoluído em todos os jogos que disputei. Espero começar a próxima época, da mesma forma como estou a acabar esta temporada", disse o defensor de 25 anos de idade, que fez toda a formação no Sp. Braga, estreando-se como sénior na Segunda Liga com as cores do Penafiel.No próximo sábado, os nacionalistas vão-se despedir dos seus adeptos, no Estádio da Madeira, recebendo o Académico de Viseu. O futebolista conta com o apoio dos simpatizantes alvinegros, "pois serão uma forte ajuda para atingirmos a vitória". Quanto ao adversário oriundo de Viseu, o jogador não espera facilidades. "Nesta segunda Liga, costumo dizer que prefiro jogar contra as equipas que lutam pela subida, do que jogar frente às que estão a lutar para se manter. Vai ser uma partida muito difícil, frente a uma equipa que precisa de pontos, são muito competitivos. Certamente será um jogo muito complicado, mas queremos acabar em quarto lugar. Vamos fazer de tudo para vencer", finalizou.