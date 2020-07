Jota a caminho da Grécia

O médio Jota está a um passo de deixar o Nacional e transferir-se para o futebol grego. O jogador de 27 anos viajou para a Grécia na companhia do seu agente e já fez testes físicos no Volos NFC, da Super League, podendo vir a assinar contrato nas próximas horas. Para já fica a faltar o acordo entre os dois clubes, uma vez que o centrocampista tem vínculo com os insulares até junho de 2022.





Jota deve assim prosseguir a sua carreira no estrangeiro, depois de mais de uma década ao serviço do Nacional, clube onde fez toda a sua formação. Pelo meio, registaram-se empréstimos ao União da Madeira e Atlético. O médio vinha a perder algum espaço na última época, onde foi apenas utilizado por Luís Freire em 17 jogos com um golo marcado.Se a saída se consumar é a terceira que se verifica no plantel nacionalista de jogadores naturais da Madeira. Recorde-se que Diogo Coelho rumou ao Vilafranquense e Nuno Campos assinou recentemente pelo Mafra.