Jota: «A equipa ainda acredita na subida de divisão»

O Nacional reencontrou o caminho das vitórias ao vencer a Académica, num embate disputado na Choupana. Agora, continua a saga das 'finais' para os alvinegros que ainda acreditam no regresso à Liga Bwin. O madeirense Jota foi o porta-voz do estado de espírito da equipa liderada por Rui Borges."A equipa ainda acredita na subida de divisão. Temos de acreditar, embora sabendo que é muito difícil, pois estamos a muitos pontos de distância, pois mesmo vencendo o Chaves ainda ficamos a quatro pontos de diferença. Não é fácil, mas faltando sete jogos e se atirarmos a toalha ao chão, o que é que vamos aqui a fazer? Nada. Por isso temos de acreditar até ao fim, pois estão 21 pontos em disputa e tentar dar o máximo e um pouco mais cada um", disse o camisola 88 dos nacionalistas. Depois, relembrou o triunfo alcançado com os estudantes de Coimbra:"Foi um jogo difícil contra uma equipa que tem a sua história e bons jogadores, mas que não está numa fase boa, nota-se que a confiança está em baixo e nós conseguimos os golos nos momentos certos, conseguindo de certa forma gerir o jogo e o 3-1 acabou por liquidar a Académica. Acho que a nossa vitória foi justa, visto que grande parte do jogo estivemos por cima. Eles também falharam o penálti, mas são coisas que acontecem. Conseguimos uma vitória importante", frisou.Na próxima jornada, os madeirenses deslocam-se até Chaves, um concorrente direto no objetivo de regressar ao convívio dos grandes do futebol português. O médio falou sobre a partida, abordando também a paragem do campeonato, face aos compromissos da seleção portuguesa. "Nunca sabemos se a paragem é boa ou má. Se estamos numa fase menos boa, se calhar, é bom parar, se estamos numa fase má, se calhar é bom parar. Sabemos que temos de trabalhar bem e mais ainda do que temos feito, pois temos um jogo muito importante em Chaves, se calhar o jogo da época. Temos de ser inteligentes, jogar o jogo pelo jogo e tentar vencer, que é o objetivo. Vamos trabalhar bem esta duas semanas, com o objetivo de ganhar em Chaves", disse.Nas últimas jornadas, Jota ganhou a titularidade. O médio acredita que vive um bom momento e que pode ajudar a sua equipa. "Penso que é o melhor Jota da época porque estou a ter mais minutos de jogo e isso faz a diferença. Quem trabalhou comigo esta época toda, sabe o quanto eu me dedicava e como treinava bem sempre. Tive as minhas oportunidades e tentei ajudar a equipa ao máximo que é esse o objetivo. Infelizmente no outro jogo com o Mafra perdemos, foi triste, mas vencemos agora e queremos dar continuidade", finalizou.