Jota: «É neste tipo de jogos que se resolve muita coisa»

Foi na hora das grandes decisões, que o Nacional arrancou para um ciclo muito positivo, com a equipa a somar oito pontos nos últimos cinco encontros disputados, tendo perdido apenas uma vez. Dessa forma, os nacionalistas só dependem de si próprios para assegurar a manutenção na Liga Sabseg. O médio Jota quer fechar com chave de ouro, perante os adeptos alvinegros. Importante foi o triunfo alcançado na Reboleira, frente ao Estrela da Amadora: "Foi uma das finais que temos vindo a disputar nesta fase final do campeonato, sabendo que iria ser um jogo muito complicado, sabendo que só dando as mãos é que poderíamos vencer. Acho que já merecíamos a algum tempo que a sorte estivesse do nosso lado. Felizmente conseguimos arrecadar um triunfo muito importante", frisou o jogador.

"Senti-me feliz por ajudar na obtenção de uma vitória para a equipa. Sou um jogador, onde a equipa está sempre à frente do individual, seja quem for a marcar. Entrei para ajudar a equipa na fase final do jogo, tivemos muito mérito e estamos felizes", acrescentou Jota, de 30 anos.

Quanto ao embate com o Ac. Viseu, o pupilo de Filipe Cândido foi claro: "É uma decisão. O campeonato foi muito longo, mas é neste tipo de jogos que se resolve muita coisa, como a nossa vida e a vida do clube. Temos consciência dessa responsabilidade e só muita atitude é que vamos conseguir ser felizes. Queremos ganhar para acabar em grande com uma vitória em nossa casa, para os adeptos também saírem contentes".

Decisivo tem sido o apoio dos sócios e simpatizantes nacionalistas. Jota reconhece essa importância vinda das bancadas: "Sei que vão comparecer e vão-nos dar muita força. Precisamos muito deles, sabendo que muitas vezes ficam tristes como nós, com alguns resultados. Vamos fazer tudo para vencer, contando com o seu apoio", referiu o médio português.

O técnico Filipe Cândido conta com todos os jogadores disponíveis, pois não há lesionados, nem castigados. E face ao atual momento e ao triunfo conquistado fora de portas, não se devem registar muitas mudanças no onze que irá subir ao relvado na Choupana, este domingo, pelas 15h30.