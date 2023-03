Jota e o apoio dos adeptos: «Ficamos sempre mais perto de conseguir vitórias»

Após o gozo de uma dupla folga, o plantel do Nacional regressou esta terça-feira ao trabalho, com uma sessão de treino a decorrer no Campo Centenário. Foi o pontapé de saída para um exigente mês de Abril, onde os nacionalista terão pela frente sete jogos, entre a Liga Sabseg e as meias finais da Taça de Portugal, frente ao Sp. Braga. Um ciclo infernal e decisivo para a equipa liderada por Filipe Cândido, com o primeiro jogo desta série, agendado para dia 2 de Abril, às 15h30, no reduto do Vilafranquense.

O médio Jota foi o jogador a abordar as incidências da derrota com o Moreirense e também a perspetivar o futuro próximo. "É sempre muito importante ter o apoio dos nossos adeptos. Comentamos entre o grupo, que a assistência estava incrível e com um ambiente muito bom. Apesar de não estarmos classificados no lugar que nós desejava-mos e face à qualidade da equipa. É sempre louvável ter os adeptos do nosso lado, pois há sempre um incentivo extra e esperamos que assim continue nos próximos jogos em casa que já são poucos", começou por afirmar o alvinegro. E reforçou a ideia da importância da massa associativa: "Com este apoio, ficamos mais perto das vitórias, a motivação cresce. Sentir esse apoio e o da nossa família, é sempre muito bom. Dessa forma, ficamos mais perto de alcançar vitórias e de fazer boas exibições".

"Falta de concentração pagou-se caro"

Na última jornada, apesar da boa imagem deixada no relvado da Choupana, os madeirenses não conseguiram surpreender o líder. "Sabíamos que o Moreirense é uma equipa perigosa face à sua classificação, sendo líder, tendo jogadores de grande qualidade e que podem fazer a diferença. Entrámos bem, mas faltou-nos alguma falta de concentração nas alturas decisivas e isso paga-se caro. Quem viu o jogo, não ficou orgulhoso, só porque não vencemos, mas tudo fizemos para ganhar. Jogámos olhos nos olhos, não foi só jogar a defender. O Moreirense acabou por ser mais feliz", relembrou.

Para este futebolista de 30 anos, o valor do conjunto nacionalista é inquestionável: "Estamos juntos há muitos meses e não vou mentir. Temos equipa e muito valor. É pena a classificação onde estamos, pois não é o lugar que queríamos. Queremos dar sempre mais, jogo após jogo e treino após treino".

Quanto à paragem da competição, Jota não tem uma opinião muito concreta sobre se será ou não positiva: "Visto que vimos de uma derrota, se calhar esta paragem será benéfica. Se viéssemos de um conjunto de vitórias como já aconteceu, não seria bom. O importante é estarmos concentrados, trabalhando bem até ao próximo jogo".

Tendo vindo a ser opção por parte de Filipe Cândido, mesmo não sendo titular, o futebolista, diz-se "a sentir bem, como estava antes da lesão.Tive uma fase de readaptação e para ganhar confiança. Sinto que posso ajudar a equipa. Queremos acabar bem o campeonato, tentando alcançar o máximo de pontos possíveis".

"Triste por Rui Silva não ter sido convocado"

No final da conversa, o médio foi "provocado" a comentar a primeira convocatória do selecionador nacional, o espanhol Roberto Martinez. "Gosto de comentar com os meus colegas as opções tomadas e todos temos ideias diferentes. Não é fácil esta sua primeira convocatória. Mas é assim a vida de um novo selecionador. Quem não foi chamado desta feita, pode vir a ser chamado nas próximas", disse. Depois, mostrou-se inconformado por uma ausência nesta lista: "Fico triste pelo Rui Silva não estar nos convocados. Foi um jogador que passou por aqui, é um amigo e acho que tem realizado uma boa época no Bétis. Fico triste, mas o mais importante é apoiar a seleção."

Danilovic já treina

No começo da preparação para o embate com o Vilafranquense, a grande novidade foi a presença do médio Danilovic, treinando sem qualquer limitação. Recorde-se que o internacional da Bósnia tem estado ausente face a um traumatismo no joelho esquerdo e a sua recuperação é sem dúvida uma mais valia para esta reta final da prova, onde os nacionalistas querem assegurar a permanência na "segundona". O técnico Filipe Cândido, chamou para os trabalhos da equipa principal, quatro atletas juniores: Kevin Pereira, Martim Gustavo, Francisco Gonçalves e Lucas Almeida.

Amanhã, está agendado um jogo treino, às 10h30, com a AD Camacha, no campo desta equipa que disputa o Campeonato de Portugal, série B.