Jota: «Estamos no caminho certo para fazer um bom campeonato»

Se na temporada passada, o Nacional só conseguiu a manutenção na derradeira jornada, este ano, os madeirenses pretendem ter um ano bem mais tranquilo. O médio Jota é um dos capitães da equipa e mostra-se confiante num ano mais positivo, quer em termos individuais, quer ao nível coletivo. "A pré-temporada está a correr bem. Sabemos que ainda é cedo, pois vamos para a quarta semana de trabalho. Estamos a assimilar bem as ideias do treinador e a melhorar a nossa performance. Só tempo dirá, mas acho que estamos no caminho certo", começou por afirmar. Quanto às diferenças de treinadores de uma época para a outra: "São treinadores diferentes, com ideias diferentes e cada um tem a sua estratégia e a forma de lidar com o grupo no campo. O foco é este ano. O ano passado já passou, foi um ano muito difícil, mas atingimos o objetivo, com sofrimento. A exigência tem sido alta e acho que estamos no caminho certo para realizar um campeonato bom."

Frente ao Penafiel, após três semanas de trabalho, o madeirense considera que "até nós ficámos um pouco surpreendidos pelo rendimento que tivemos com apenas três semanas de treinos. Já temos um bom entrosamento, tendo ficado uma grande base da época passada, o que também facilita. A época é muito longa e estamos a assimilar as ideias do treinador para podermos melhorar numa temporada que vai ser muito longa".

"Sou mais um para ajudar"

O alvinegro, de 30 anos, é já 'prata da casa', sendo respeitado pelos adeptos e colegas de equipa. E quanto a metas individuais: "Pretendo sempre mais. Jogar mais, ajudar a equipa, são muitos anos de casa, mas não quero que pensem que estou acomodado ou que estou aqui por estar. Sou mais um para ajudar e a exigência é sempre alta, pois quem me conhece sabe que é assim o meu pensamento. Esteja lá dentro ou no banco, sou mais um para ajudar e quero é que a equipa ganhe o máximo de jogos possíveis".

Confrontado com o facto de ser um elemento que tem influência no grupo ao nível do balneário e até junto dos sócios e simpatizantes nacionalistas, Jota foi claro: "Sinto que sou respeitado e que as pessoas gostam de mim. Isso é uma enorme felicidade. Gosto muito de estar aqui e quem me conhece sabe que é o clube do meu coração. Sinto que sou importante, que tenho uma voz ativa no grupo. Sou o primeiro a respeitar o próximo e ouvir, sendo também o primeiro a querer ajudar. Isso é um dos trabalhos dos capitães, sendo um exemplo. Ano após ano, tenho conseguido isso e fico muito contente".

Depois, o pupilo de Tiago Margarido, define como meta uma campanha mais tranquila do que a da época passada. "Uma época boa, é fazer uma temporada tranquila, pois no ano passado sofremos muito. Queremos valorizarmo-nos ao máximo, desfrutar e jogar bom futebol. Como o treinador disse, temos que nos valorizar e arriscar quando tivermos de arriscar. Se cada um fizer isso, cada um vai ser valorizado e todos juntos vamos elevar o Nacional", disse.

Quanto ao embate com o Boavista ou com a U. Leiria, o experiente futebolista assumiu uma ideia bem clara: "É um jogo a sério e queremos ganhar. Sendo mais um jogo, é também importante, pois aqui na ilha não é fácil fazer muitos jogos de treino. É mais uma partida que permite assimilar as ideias do treinador e entrosarmo-nos. Queremos sempre ganhar e esse será o objetivo".