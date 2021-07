Jota Garcês é o terceiro reforço dos insulares para 2021/22

Jota Garcês está de regresso ao Nacional, depois de ter representado o Leixões na última temporada. O médio, de 28 anos, assinou um contrato válido por duas épocas, ou seja, até junho de 2023.





O jogador natural do Funchal iniciou a carreira, precisamente, nos alvinegros, em 2011/12, e realizou 134 jogos oficiais pelo clube. Em 2014/15 foi emprestado ao União da Madeira e ao Atlético mas voltaria à Madeira, de onde saiu apenas em 2020/21 para uma curta experiência no Leixões.Jota Garcês é o terceiro reforço do Nacional para a nova época, depois do defesa-central Rafael Vieira (ex-Académica) e o médio Vítor Gonçalves (ex-Casa Pia).