Jota: «Queremos oferecer uma prenda de Natal aos nossos adeptos»

A derrota sofrida com o Benfica B (2-1), afastou o Nacional do primeiro lugar da tabela classificativa da Liga SABSEG, ocupando agora o terceiro lugar. Os pupilos de Tiago Margarido já não sabiam o que era perder desde 28 de setembro, onde na altura saíram derrotados pelo Casa Pia, numa partida relativa à Taça da Liga disputada fora de portas.

O médio Jota, acredita que o desaire sofrido com os encarnados no Seixal, não vai ter consequências na receção ao Belenenses, uma partida relativa à 14ª jornada, que está agendada para as 15h30, do próximo sábado, no Estádio da Madeira.

"Já sabíamos que iria ser um jogo muito difícil, pois as equipas B têm miúdos com muita qualidade e que querem aparecer. Entrámos bem e até estávamos em vantagem. Quem viu o jogo, viu uma equipa a querer jogar, a mostrar a sua própria personalidade. A expulsão condicionou-nos muito e a partir daí tudo ficou mais difícil. Tentámos sair com um empate, mas infelizmente não o conseguimos. Agora, é continuar, pois não é por causa de um jogo, que nos vai mudar em rigorosamente nada. Vamos manter o nosso foco", disse o alvinegro.

"Vamos defrontar uma equipa moralizada"

No próximo sábado, os madeirenses vão receber um Belenenses moralizado face à vitória alcançada na última ronda. "É mais um jogo difícil, pois a segunda Liga é muito competitiva. Vamos jogar com uma equipa que ganhou o último jogo e que vem moralizada. É uma partida onde queremos voltar às vitórias. Jogamos em nossa casa. Tem tudo para correr bem e estarmos todos felizes no final", afirmou o nacionalista de 30 anos, que esta temporada já foi utilizado em 10 partidas, tendo apontado um golo.

Para Jota, o apoio dos adeptos nacionalistas será importante para a equipa poder regressar às vitórias: "Contamos com o apoio dos nossos adeptos. Uma curiosidade com o Benfica B. Estávamos todos juntos no banco de suplentes e ouvimos barulho e vimos que era os nossos adeptos. Ficamos todos muito felizes e queremos retribuir com vitórias a esse apoio que tem sido muito grande, tanto fora, como em casa. As pessoas sabem que é fundamental contar com o apoio de todos, quer sejam adeptos, pais dos atletas da nossa formação, dos próprios jogadores da nossa formação. Ficamos felizes e também queremos ganhar por eles e fazer um esforço ainda maior para que isso aconteça".

Para este jogador, só há um caminho a seguir na próxima jornada. "Pretendemos dar uma prenda aos nossos adeptos, acabando bem antes de festejar o Natal. Queremos continuar lá em cima na classificação e obtendo mais uma vitória coloca-nos nos lugares cimeiros, o que nos permite jogar com vontade e trazer gente ao estádio. Queremos voltar rapidamente às vitórias e somar os três pontos".

Em termos clínicos, o panorama não sofreu alterações, com o defesa Festim Shatri a continuar em tratamento a uma mialgia na coxa esquerda. De fora vai ficar o central Paulo Vítor que foi expulso frente aos benfiquistas. O brasileiro Raimar que deve regressar ao Brasil nos próximos dias, ainda está a trabalhar sob as ordens de Tiago Margarido.

O plantel nacionalista cumpre amanhã, duas sessões de treino. A primeira está marcada para as 10h30, no relvado da DRD, na Camacha, enquanto às 16 horas, o apronto irá decorrer no Estádio da Madeira, à porta fechada.