Jota: «Sinto-me bem e sou mais um para ajudar»

Após um ano fora da Madeira, representando o Leixões, Jota está de volta ao Nacional, clube onde já viveu a alegria das subidas à primeira Liga portuguesa. Sem competição este fim-de-semana, o plantel nacionalista não abranda em termos de trabalho.





"Está a ser uma semana onde estamos a receber cargas mais elevadas para podermos atingir o nível físico mais recomendado. Temos trabalhado bem e sabemos da importância desta semana, apesar de não haver jogo. A motivação é a mesma pois queremos sempre trabalhar com o intuito de no próximo jogo sermos mais fortes", disse o médio de 28 anos que, apesar de ter vindo a ser titular, desvaloriza o facto: "Não ganhei o espaço para todos os jogos. Sinto-me bem e que sou mais um para ajudar. Todos temos esse objetivo que é ajudar a equipa ao máximo para atingir a meta traçada".Os alvinegros sofreram para levar de vencido o Varzim, só o conseguido nos derradeiros minutos da partida. "A vitória conseguida no último jogo nos momentos finais, dá-nos mais expectativas de acreditarmos que é sempre possível ganhar, seja em que momento for. O mister Costinha diz-nos muitas vezes que o jogo não são só 90 minutos. Tivemos uma vitória importante em casa, pois é importante não perder pontos no nosso campo. Foi um jogo feliz para o nosso lado", revelou o pupilo de Costinha.Nesta competição, Jota reconhece que é cada vez mais difícil atingir metas traçadas: "A segunda Liga está cada vez mais difícil e exigente, pois há muitas equipas a lutar pelo mesmo objetivo, ao contrário do que acontece na primeira Liga, onde existem muitos jogadores que fazem a diferença e com muita qualidade. Temos de estar bem preparados pois qualquer jogo será muito difícil, vai ser uma guerra quer em casa, quer fora".Na próxima jornada, o adversário dos madeirenses é um Penafiel que saiu derrotado frente ao Trofense. "O Penafiel tem boa equipa, que todos os anos está na luta pela subida de divisão. Conhecemos muitos jogadores deles e sabemos que têm qualidade. Será mais um jogo onde queremos ganhar. Vai ser um bom jogo e se estivermos coesos e juntos poderemos sair com a vitória", finalizou.