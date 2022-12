Jota: «Vamos à Covilhã para vencer»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de não depender só de si, o Nacional ainda acredita na passagem à fase seguinte da Allianz Cup. Os nacionalistas integram o Grupo E da prova, ocupando o 3º lugar com 3 pontos, tantos quantos o Portimonense e estão a um ponto do líder Gil Vicente. Se os algarvios derrotarem os gilistas e os alvinegros vencerem na Covilhã, é possível seguirem em frente na prova.

O médio Jota foi o porta-voz do grupo de trabalho liderado por Filipe Cândido, que só irá defrontar os serranos a 14 de dezembro. "Em qualquer competição é sempre importante dignificar o clube e se estamos numa boa posição, mas não dependendo só de nós, uma vitória faz com que possamos passar á próxima fase e isso será o nosso pensamento. Tudo é possível e vamos à Covilhã para vencer", disse o nacionalista.

Para este futebolista de 29 anos, a paragem competitiva, em termos pessoais, "foi benéfica, pois vinha de uma operação e estive parado cinco ou seis semanas. Estou a sentir-me melhor dia após dia". Em relação à equipa, "que é o mais importante, na fase em que nós estávamos, uma paragem nunca é benéfica, mas os nossos índices de trabalho e dedicação, vão estar lá em cima, pois somos ambiciosos e queremos estar sempre a dar o máximo". Apesar de tudo, este interregno, "também é para alguns colegas poderem ir a casa e estar com a família, pois sabemos que vêm aí tempos complicados com muitos jogos e as folgas serão poucas".

Jota foi operado a um menisco, mas já está de volta para poder ajudar o seu clube. "Nunca tive lesões, esta foi a pior em termos de paragem pois foram quase dois meses sem jogar, mas senti que me fortaleceu em termos psicológicos, pois só assim se ultrapassam as adversidades. Fez-me também trabalhar outras coisas que não treinava tanto. Foram algumas semanas de trabalho e muita entrega", finalizou.