Juan Calero assina por uma temporada com o Nacional

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nacional garantiu mais um reforço para o plantel que será liderado por Filipe Cândido. Tal como ojá tinha avançado, o atacante colombiano Juan Calero, que na temporada passada vestiu as cores do Gil Vicente, vinculou-se aos alvinegros por uma temporada.O avançado de 23 anos, que disputou 9 partidas pelos gilistas, tendo apontado um golo, vai tentar singrar agora nos nacionalistas que ficaram com a opção de compra dos seus direitos desportivos.