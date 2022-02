Júlio César: «Acabámos por perder dois pontos no Varzim»

Nas últimas jornadas, o Nacional acabou por marcar passo na ascensão que vinha tendo na tabela classificativa, após a chegada do técnico Rui Borges. Depois de averbar dois desaires consecutivos frente ao Benfica B e Vilafranquense, os alvinegros bateram o FC Porto B. Na terça-feira, na Póvoa do Varzim, o onze nacionalista não foi além de uma igualdade sem golos."Na verdade, penso que foram dois pontos perdidos. Nesta segunda Liga onde o Nacional vai jogar, tem de jogar sempre para ganhar, pois temos a obrigação de lutar pela subida. Acabámos por perder dois pontos no Varzim", afirmou o central Júlio César que esteve esta quarta-feira na sala de imprensa, numa semana onde os nacionalistas não podem gozar qualquer folga, pois a receção ao Penafiel, é já no domingo.Para o defesa brasileiro, não há dúvidas quanto à meta a alcançar: "Como é óbvio, dentro do balneário temos esse objetivo de subida bem traçado, mas para chegar a essa meta, temos de pensar jogo a jogo. Nós é que teremos de dar uma boa resposta perante a meta traçada e precisamos de fazer algo mais para o atingir".Depois, o pupilo de Rui Borges que esteve presente nas anteriores subidas à Liga Bwin, falou que pode voltar a acontecer um trajeto vitorioso na reta final da prova: "Lembro-me que nas anteriores subidas de divisão tivemos uma arrancada em janeiro até março onde não perdemos. Olhando para a tabela classificativa está um pouco difícil, mas olhando aos anteriores anos de subida, tivemos uma sequência de vitórias e é o que precisamos neste momento. Pensando jogo a jogo, acho que vamos conseguir subir, nesta reta final do campeonato".Sobre a partida com os penafidelenses, que será disputada à porta fechada, pois o Nacional foi castigado com um jogo sem público, o defesa dos alvinegros foi claro: "Vai ser um jogo difícil, em que temos a obrigação de vencer. Jogamos em casa, infelizmente, não vamos ter a presença dos nossos adeptos, algo que foge ao controlo dos atletas, mas que acaba por ferir um pouco a equipa, pois não estaremos em vantagem contando com eles. O Penafiel está bem, com uma boa sequência de jogos e nesta Liga os jogos são muito equilibrados. As equipas estudam-se bastante. Vai ser uma partida difícil, mas a vitória está ao nosso alcance".E deixou uma mensagem aos sócios e simpatizantes nacionalistas: "Vamos jogar sem os nossos adeptos, sentir a sua falta, mas quero dizer para eles que vamos usar isso para nos dar mais força, tentando conseguir mais uma vitória, de forma a deixá-los mais felizes".