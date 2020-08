Júlio César garante que a lição do Nacional está aprendida

De regresso ao escalão principal, o Nacional procura uma temporada sem sobressaltos, já que a equipa acabou por ser despromovida logo depois de subir de divisão nas duas últimas vezes. Júlio César acredita num desfecho diferente para a época que se aproxima a passos largos. “No ano passado já conseguimos retificar muita coisa que tinha corrido mal na temporada anterior. Aprendemos a lição e estamos bem preparados para este regresso à 1ª Liga”, comentou.

Para o defesa brasileiro, foi preciso “lutar muito” para voltar a estar a este nível e os objetivos passam por manter o clube no convívio com os grandes do futebol português. “De início, olhamos para a permanência. Depois, com o decorrer dos jogos, podemos ambicionar mais coisas”, apontou o central, de 25 anos.

Já no plano pessoal, Júlio César mostra-se muito otimista para o que aí vem. Ao ponto de considerar mesmo que se prepara a melhor época nos insulares. “Este é o ano que eu projeto como o melhor para mim aqui no Nacional. Estou mais maduro e experiente e pronto para os grandes desafios que me esperam”, explicou.