Kalindi rescinde com o Nacional

Após três temporadas ao serviço do Nacional, Kalindi Souza chegou a acordo com os nacionalistas para a rescisão amigável do seu vínculo com o clube, que tinha duração até ao final da presente temporada. Apesar de estar inscrito, o brasileiro sofreu vários problemas de ordem física, não conseguindo recuperar dos mesmos de forma a poder entrar na corrida por um lugar na equipa madeirense, que contratou dois novos laterais direitos no começo da época, antevendo que o futebolista brasileiro pudesse não dar o seu contributo à equipa.Recorde-se que Kalindi, nos três anos em que vestiu de alvinegro, disputou 71 partidas, tendo apontado um golo.O jogador despediu-se dos adeptos nacionalistas e da equipa com uma mensagem na sua página do Instagram."Um ciclo se encerra em minha vida profissional. Para muitos é um momento de despedida. Mas na verdade é mais uma batalha por mim vencida. Jamais vou esquecer o que vivi aqui. Foram grandes momentos, em uma grande equipe e com grandes profissionais. Obrigado Nacional, since 2018. Hoje me sinto totalmente seguro para dizer – estou pronto para o próximo ciclo", pode ler-se.