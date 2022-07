Konté abandona o Nacional

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O extremo maliano Konté vai deixar o Nacional, clube no qual alinhava por empréstimo dos noruegueses do Sarpsborg 08 FF, revelou hoje à Lusa fonte do clube da 2.ª Liga.

De acordo com a mesma fonte, os madeirenses não vão exercer o direito de opção sobre o avançado de 21 anos, internacional sub-20 pelo Mali, escalão em que se sagrou campeão africano em 2019.

Desta forma, Konté, que teve escassa utilização no Nacional, somando apenas quatro participações em jogos da II Liga, a que somou uma outra para a Taça de Portugal, vai regressar ao Sarpsborg 08 FF.