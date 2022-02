Liga confirma: Nacional-Penafiel vai ser disputado à porta fechada

A Liga confirmou esta terça-feira que o jogo entre Nacional e Penafiel, do próximo domingo de manhã e referente à 22.ª jornada da Liga Sabseg, será disputado à porta fechada.Será o cumprimento de uma sanção anteriormente decretada pelo Conselho de Disciplina da FPF (Secção não profissional), em resultado de um processo disciplinar referente à época 2020/21 e que tinha por base o facto de Luís Freire não ter habilitações necessárias para o exercício do cargo de treinador principal.Esta infração foi registada em três jogos da Taça de Portugal, frente ao Casa Pia, Leixões e FC Porto, daí ter sido a Secção não profissional do CD a ter estado envolvida no procedimento disciplinar.