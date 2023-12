Lucas França eleito o melhor guarda-redes da Liga Sabseg nos meses de outubro/novembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter sido segundo classificado em setembro , Lucas França, do Nacional, foi eleito o melhor guarda-redes da Liga Sabseg dos meses de outubro e novembro, tendo reunido 43,06% das preferências dos treinadores da competição.Nesta votação, Lucas França bateu a concorrência de Gabriel Batista (Santa Clara), com 21,53% dos votos, e de Oláfsson (Mafra), que recolheu 12,50% das preferências.No período em questão, França foi totalista nos seis jogos disputados pelos insulares na competição, sofrendo apenas três golos e contribuindo para a conquista de 14 em 18 pontos possíveis.O Nacional vive uma boa fase e à 12.ª jornada lidera o campeonato com os mesmos pontos que o Santa Clara.