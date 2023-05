Lucas França elogiou jogo com o FC Porto B: «Podíamos ter conquistado a vitória»

O Nacional nos últimos três jogos que disputou, entre Taça de Portugal e Liga Sabseg, somou três empates, quebrando um ciclo negativo, onde registou várias derrotas consecutivas. Frente ao FC Porto B, os alvinegros estiveram em vantagem, mas não conseguiram vencer, cedendo uma igualdade (1-1). O guarda-redes Lucas França que conquistou a titularidade nesta fase final da temporada, elogia o trabalho e a atitude da sua equipa. "A equipa comportou-se bem. Nos últimos jogos temos tido um espírito de guerreiros, procurando atingir o objetivo para esta temporada. Temos trabalhado forte e isso fica demonstrado em cada jogo. Fizemos duas partes equilibradas, mas fica a sensação que poderíamos ter conquistado uma vitória, embora reconheça que o FC Porto B tem bons jogadores", disse o brasileiro de 27 anos que voltou este ano aos nacionalistas, após uma passagem pelo clube em 2019.

Na próxima partida, o Benfica B não será uma "pera doce", até porque, também está metido na luta pela manutenção. "Vai ser um jogo difícil, face à qualidade do Benfica B, que tem jogadores jovens, mas com grande talento. Mas na primeira volta, provamos que podemos vencer e estamos a trabalhar para isso. Nos últimos jogos temos estado bem e temos de manter o espírito, procurando vencer", afirmou o pupilo de Filipe Cândido.

Sendo atualmente o "dono da baliza" do Nacional, Lucas França, recorda que esteve lesionado e teve de esperar pela sua oportunidade: "Tive uma lesão e isso dificultou, pois estive três meses parado. Depois, o Daniel Guimarães começou muito bem e após a sua saída, o Rui Encarnação também esteve em destaque. Agora, estou a jogar e tenho dado o meu melhor, treinando bem, graças ao trabalho que é feito pelo Ico (treinador de guarda-redes) para corresponder nos jogos. Temos muito para melhorar, vou continuar a treinar com humildade, sei onde posso chegar e quero estar no meu melhor a cada dia".

Importante tem sido o apoio dos sócios e simpatizantes nacionalistas e o "goleiro" pede-lhes para continuarem a acreditar: "Este é o momento mais importante da temporada e sabemos da importância do apoio dos nossos adeptos. É muito bom e esperamos que continuem, pois com a sua força, podemos chegar mais longe".

Visita à Escola Básica do 1º Ciclo e pré-escolar de São Jorge

Depois de um dia folga, o Nacional começou esta manhã a preparar a visita ao Benfica B, no domingo, no Seixal. Gustavo Silva é o único lesionado, com uma lesão muscular na coxa direita. Rúben Macedo está de volta após castigo, mas Witi e Pipe Gómez viram o quinto cartão amarelo frente aos portistas e vão falhar a visita aos encarnados.

Hoje, uma comitiva alvinegra composta pelos jogadores, Graça, Pipe Gómez, Paulo Vítor e Vinícius, deslocou-se à Escola Básica do 1º Ciclo e pré-escolar de São Jorge, no concelho de Santana, tendo convivido com muitos alunos daquela instituição escolar, em mais uma tarde bem divertida e bem passada pelas crianças, que tiveram oportunidade. Amanhã, o plantel volta a treinar, às 10h30, no Campo do Centenário.