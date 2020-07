Lucas Kal a caminho do Nacional

Lucas Kal está a caminho do Nacional, segundo avança o Globoesporte. O clube insular receberá por empréstimo o central brasileiro do São Paulo que esta época esteve cedido na mesma condição ao América Mineiro da Segunda Divisão brasileira. O Nacional ficará com opção de compra sobre o jogador de 24 anos.





A mesma fonte refere que o interesse do Nacional já é antigo e que o clube madeirense chegou a sondar o Atlético Mineiro, que redirecionou as negociações para o detentor do passe do jogador brasileiro, São Paulo. O América confirmou as conversações no Twitter oficial do clube e espera-se assim que Lucas chegue brevemente a Portugal.O Nacional está de regresso à Liga NOS, um ano depois de ter descido ao segundo escalão do futebol português.