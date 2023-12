Luís Esteves e o momento do Nacional: «A união do grupo faz a diferença»

O Nacional está há nove jogos sem perder, nas diversas competições que disputou, somando seis triunfos e três empates. Na Liga Sabseg, os nacionalistas já levam 10 jornadas sempre a pontuar e lideram a prova em igualdade pontual com o Santa Clara, com um total de 26 pontos, totalizando 23 golos marcados e apenas 11 golos sofridos. O último emblema a cair na Choupana foi o Paços de Ferreira. E o médio ofensivo Luís Esteves estreou-se a marcar nesta liga portuguesa, demonstrando que está num grande momento de forma."Fizemos um bom jogo, entrando fortes, unidos, como temos entrado sempre, querendo sempre chegar ao golo. Na primeira parte fomos muito superiores ao nosso adversário e podíamos ter feito mais golos. Faltou materializar as oportunidades criadas. Na segunda parte foi gerir mais o resultado, mas conseguimos o segundo com mérito e acho que foi uma vitória justa", começou por recordar 'o melhor em campo' frente aos pacenses.Na próxima jornada, os alvinegros deslocam-se até ao Seixal, onde no sábado vão defrontar o Benfica B, que neste momento é o 15.º classificado, com escassos 12 pontos. "É mais um adversário complicado, como todos nesta 2.ª Liga. Acho que temos de manter o mesmo foco, a mesma intensidade diária, o mesmo trabalho que temos vindo a fazer. Tenho a certeza que, com a união que existe e tem vindo a fazer a diferença, não vamos fugir à regra e vamos em busca de mais três pontos", disse o criativo da equipa de Tiago Margarido.Luís Esteves está na sua segunda temporada ao serviço dos madeirenses. Atravessando um excelente momento de forma, sendo um dos melhores nas assistências para golos e no sábado estreou-se a marcar na segunda Liga. Aos 25 anos, a titularidade no onze alvinegro é mais do que justificável, somando 1457 minutos de jogo."A época tem corrido bem em termos individuais, trabalho para isso, contando com a ajuda dos meus colegas para que tal esteja a acontecer. Estamos num bom momento, não só eu, mas a equipa também. Ficamos muito felizes por estar nesta situação, mas a nossa ambição é querer mais. Vamos continuar no caminho certo para atingir os objetivos traçados", finalizou.