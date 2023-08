Luís Esteves e o momento do Nacional: «As vitórias vão surgir»

O Nacional ainda não somou qualquer ponto no arranque da Liga Portugal 2 Sabseg. Na próxima jornada os nacionalistas recebem o Leixões, num embate que apenas está agendado para segunda-feira pelas 18 horas. Apesar do momento, o médio ofensivo Luís Esteves mostrou-se optimista no alcançar do primeiro triunfo na prova e espera poder contar com o apoio dos adeptos alvinegro. "Entrámos bem e o jogo estava equilibrado, bem repartido. O Torreense até ao golo não tinha feito nada de mais para o conseguir. Houve dois lances em que cometemos erros e pagámos caro por isso. Na segunda parte tentámos alterar o resultado, mas não conseguimos", afirmou o pupilo de Tiago Margarido. Depois, abordou o tema expulsões: em dois jogos, os madeirenses já tiveram três. "Só trazem coisas más. Temos de trabalhar esse aspeto pois não podemos estar sempre a ter expulsões em todos os jogos, pois isso prejudica-nos muito. Vamos continuar a trabalhar para a próxima partida correr melhor", disse.No arranque da temporada, o futebolista de 25 anos, que está na sua segunda época ao serviço dos nacionalistas, está num bom momento: "Não sinto que seja dos jogadores mais importantes. Importantes somos todos e estamos a trabalhar para o mesmo objetivo. Sentimos que temos confiança uns nos outros e qualquer um pode jogar e fazer o que treinador nos pede. Temos de continuar a trabalhar como até aqui e tenho a certeza que as vitórias vão começar a sorrir ao Nacional. Trabalhamos bem, temos qualidade e estamos a assimilar bem os processos do treinador, só temos de estar confiantes em nós e tudo vai correr bem".Depois, deixou a promessa de uma equipa apostada em vencer o Torreense: "Os adeptos podem esperar uma equipa forte, que vai assumir o jogo e sem ter medo de errar, que é o mais importante. Nós precisamos de alcançar estes três pontos frente ao Leixões. Temos total confiança em nós e tudo vai correr bem. E reforçou a ideia da importância de contar com os sócios e simpatizantes nacionalistas. "Os adeptos são muito importantes, pois são sempre o nosso 12.º jogador e com eles ficamos mais fortes. A prova disso foi o jogo com o Marítimo. Se nos ajudarem, vão estar mais perto de estar felizes como nós e é isso que queremos", finalizou.Um dia depois do plantel gozar uma folga, Tiago Margarido dirigiu uma sessão de trabalho no Campo Centenário, onde José Gomes e Festim Shatri estiveram ausentes, realizando trabalho específico de recuperação das suas lesões.Os sócios do Nacional com as quotas em dia poderão fazer-se acompanhar de mais uma pessoa, tendo um bilhete gratuito para o embate com o Leixões.