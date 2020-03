Luís Freire: «A partir de agora, a margem de erro é menor»

O Nacional recebe o Benfica B este domingo (11h15), na Choupana, e quer retificar a derrota sofrida na primeira volta (1-0). "A desforra é mais perante a imagem que deixámos no Seixal. Lembramo-nos desse jogo e daquilo que não fizemos bem. Queremos mostrar que conseguimos fazer mais e melhor diante deste tipo de adversário. Estamos motivados para continuar a somar pontos e bons resultados e vamos procurar dar continuidade ao nosso trabalho", disse Luís Freire.





O treinador nacionalista olha para o adversário como uma equipa com qualidade. "Na minha opinião, o Benfica B tem valor para estar mais acima na tabela. Penso que vai ser um bom espetáculo, com duas equipas que assumem o jogo e gostam de atacar. Estudamos o adversário e queremos dar a resposta certa", referiu.O Nacional ainda não perdeu na Choupana (8 vitórias e 3 empates) e Luís Freire indica a razão do sucesso. "O "segredo" é olharmos com ambição para cada jogo, tendo os adeptos do nosso lado. Temos sido fortes no nosso estádio porque temos sido competentes. Cada jogo em casa será para somar os três pontos", explicou.Destacado na frente, junto com o Farense, o conjunto madeirense tem a subida de divisão cada vez mais próxima, com uma vantagem pontual que, no entanto, ainda não garante nada. "A partir de agora, a margem de erro é menor. Para nós, mas também para quem vem atrás. Oito pontos de avanço não é muito. Isso viu-se recentemente na 1.ª Liga. Na 2.ª Liga é ainda mais complicado porque é um campeonato muito competitivo. Temos de estar unidos no nosso objetivo e preparados para conquistar os três pontos, jogo a jogo", rematou.