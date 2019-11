Luís Freire: «Jogo com o Casa Pia é muito importante»

Luís Freire, treinador do Nacional, destacou a importância da partida no recinto do Casa Pia, na manhã deste domingo, para a 12.ª jornada da 2.ª Liga. "Não há jogos decisivos nesta altura, mas vencer este jogo fora de casa e atingir os 25 pontos, antes de receber o Farense, é muito importante", disse.





O Casa Pia ocupa a penúltima posição da tabela, o que não é sinónimo de facilidades para o responsável dos madeirenses. "Neste campeonato não há jogos fáceis. Estas equipas transcendem-se normalmente frente a adversários do topo da tabela e teoricamente mais fortes. Eles têm alguns jogadores com experiência da 1. ª Liga e ganharam o último jogo em casa, o que dá maior motivação", apontou.Após um período de 20 dias sem competição, o treinador admite que o grupo já sentia "saudades de jogar" e espera uma reação melhor a esta interrupção, em comparação com a paragem de outubro, quando o Nacional esteve quatro jornadas sem ganhar. "Tivemos a preocupação de melhorar alguns aspetos táticos e fizemos um jogo de treino com o Boavista para manter o grupo em competição. Preparámo-nos bem para este regresso", considerou.