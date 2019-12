Luís Freire: «O melhor ainda está para vir»

O Nacional ganhou os três últimos jogos e ameaça a liderança do Farense que está a uma distância de apenas dois pontos. O treinador Luís Freire reconhece o "bom momento" que o grupo atravessa, mas recusa entrar em euforias."A equipa está coesa e focada nos jogos que vão ajudando a aprimorar as coisas. Agora, espero que o melhor ainda esteja para vir", afirmou na antevisão da partida com o Estoril, este sábado de manhã (11h00), na Amoreira.O jogo opõe dois candidatos à subida de divisão. O técnico nacionalista espera encontrar dificuldades, o que não diminui a vontade de sair com os três pontos. "São duas equipas com valor e bons jogadores. O Estoril é sempre muito forte a jogar em casa, mas sabemos que podemos ganhar. Conto que a minha equipa esteja à altura do desafio", apontou.Luís Freire antecipa um campeonato "muito equilibrado" até à última jornada e renova a ambição de recolocar a equipa madeirense na 1.ª Liga. "Queremos somar pontos para estar nos lugares cimeiros. Quanto mais pontos tivermos, mais perto ficamos do objetivo", observou.