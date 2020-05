Luís Freire renovou contrato com Nacional

Luís Freire renovou com o Nacional por uma época. A assinatura do contrato aconteceu na manhã deste sábado, na Choupana, depois de o treinador de 34 anos ter chegado a acordo para prolongar a ligação com o clube insular e comandar a equipa no regresso ao escalão principal.





O técnico, recorde-se, selou a sexta subida da carreira juntando o sucesso na Madeira aos feitos anteriores no Ericeirense, Pêro Pinheiro e Mafra.