Marakis elogia adeptos do Nacional: «Com o vosso apoio vamos vencer o Moreirense»

O médio Marakis entrou na segunda parte do jogo frente ao Trofense, contribuindo para uma boa performance do Nacional na Trofa e na obtenção de uma igualdade. "Entrámos muito bem no jogo tendo algumas oportunidades, mas não fomos felizes na concretização. Depois, o jogo foi muito em segundas bolas, pois era um campo difícil, face às dimensões que tem, onde não pudemos impor o nosso jogo e sim adaptarmo-nos a essa realidade. Resultou em um jogo partido, foi inquietante por não termos concretizado as muitas ocasiões que criamos, mas no final, é sempre melhor trazer um ponto, do que, não trazer nenhum", começou por relembrar o pupilo de Filipe Cândido.

Sobre a sua entrada em ação, o alvinegro de 31 anos, mostra-se feliz: "Entro sempre com o intuito de dar tudo o que tenho e depois o mister é que decide o que é melhor para a equipa. Estou sempre pronto para jogar e poder ajudar a equipa, como todos os outros companheiros". Quanto ao espírito que coloca no relvado, o futebolista foi claro: "A vontade do jogador é sempre jogar. Temos um grupo pequeno, mas que todos os dias se dedica de uma forma muito intensa. O grupo está forte e não é só o Marakis. Entrei para ajudar, infelizmente, não conseguimos a vitória, queríamos muito essa vitória. Aceitamos a igualdade e agora é dar tudo para vencer o Moreirense".

Marakis sabe que o Moreirense é líder da prova, mas mesmo assim acredita num triunfo, até porque, a partida é disputada na Choupana, contando com o apoio dos adeptos nacionalistas. "Podem esperar um Nacional que vai entrar para ganhar. Na Choupana temos os nossos adeptos e quero desde já agradecer o apoio daqueles que se deslocaram à Trofa, foram muito importantes, foram incríveis, pois muitas vezes só se ouvia os seus cânticos. O último em casa, frente ao Covilhã, também tivemos um apoio da nossa massa associativa que foi fundamental para nós. Com esse apoio e essa força, o Moreirense vai ver-se aflito para nos ganhar e vai sentir esse apoio", finalizou.