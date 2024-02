Marakis: «Há ânimo e uma chama para darmos as mãos e somarmos os três pontos»

Sérgio Marakis, um dos capitães do Nacional, esteve esta terça-feira na sala de imprensa do Estádio da Madeira, recordando ainda a derrota sofrida frente ao Feirense e abordando de igual modo o próximo jogo e as aspirações nacionalistas. "Sentimos que fomos condicionados, mas como sempre, vamos trabalhar naquilo que o grupo pode controlar e pensar já no próximo jogo, para obter uma vitória", começou por recordar o médio que revelou que o facto de o clube ter assumido que quer lutar pela subida à principal divisão, não coloca no grupo de trabalho mais pressão: "Não sentimos pressão nenhuma. A nossa responsabilidade era conseguir os 40 pontos. Tudo o que temos feito, além disso, pelo facto de já termos alcançado a manutenção, é fantástico. O grupo está muito confiante, há um bom feeling dentro do grupo. Temos a plena noção que esta divisão é muito difícil e vamos como sempre, pensar jogo a jogo, para conquistar os três pontos em disputa". E promete uma reação imediata a esta derrota averbada em Santa Maria da Feira: "O nosso grupo é muito competitivo. Sempre que existem percalços como este que aconteceu, tentamos reagir, pois queremos ganhar todos os jogos, embora sabendo que no futebol, nem sempre é possível. Sem dúvida que há um ânimo e chama dentro de nós, para darmos as mãos e conseguir somar mais três pontos no próximo jogo". Quanto às contas da tabela classificativa: "Sabemos perfeitamente que esta divisão é difícil, sendo uma maratona. No final vamos fazer as contas".

"Grupo curto que vale pelo todo"

Um dos segredos do sucesso deste Nacional, é por certo, a união existente entre técnicos, jogadores, dirigentes e restante staff. Por isso, Marakis, embora não sendo titular, está satisfeito com a sua contribuição na equipa dentro do balneário. "Temos um grupo curto e que vale pelo todo. Os meus colegas têm estado bem pois o nível de competitividade dentro do grupo, até nos treinos, os colegas sentem que não podem dar uma brecha ao colega do lado, pois estamos todos no mesmo nível e sempre com grande intensidade. Tem sido um trabalho coletivo, de todos os jogadores e dos treinadores, para manter a equipa toda em forma e que essa competitividade tenha reflexos nos jogos. Isso tem acontecido e eu mesmo estando de fora, não participando tanto como eu desejava, o que está à frente é o grupo. Como um dos capitães, nunca vou deixar este grupo cair", revelou o médio defensivo de 32 anos.

Frente ao Penafiel, o técnico Tiago Margarido não vai poder sentar-se no banco a orientar a sua equipa, pois foi expulso no embate com o Feirense, após contestar uma decisão do árbitro Marco Baixinho. Questionado se este facto poderá complicar a vida aos nacionalistas, o experiente jogador foi claro: "Não complica, pois, a mentalidade que o Tiago Margarido incute, está na equipa técnica toda, esteja ou não o mister no banco. Temos lá o Luís Sousa, o Daniel Santos, o Rui Lima, todos os que estão no banco e até os colegas que são suplentes, estão sempre a puxar pela equipa dentro do campo, sendo sempre um banco muito vivo".