Marakis sente "o grupo feliz"

Sérgio Marakis voltou ao Nacional, uma casa bem conhecida, onde já viveu horas de alegria, nomeadamente, com uma subida à principal Liga portuguesa. "Quando soube da possibilidade de regressar, não hesitei, pois é uma casa onde já fui muito feliz, onde consegui subir de divisão ao principal escalão português. Foi uma decisão muito fácil para mim. Estou aqui com uma grande alegria e para poder ajudar", começou por revelar o médio de 30 anos. No entender do pupilo de Filipe Cândido, "os estágios são muito importantes e serviu para ganharmos minutos nas pernas e para assimilar as ideias do treinador". Questionado como é o ambiente vivido: "Sinto o grupo muito feliz. Foi uma surpresa boa, chegar e ver a sua mentalidade e intensidade com que damos as mãos nos treinos para conseguir rapidamente implementar as ideias do mister. Há uma mentalidade muito positiva no balneário, estamos no caminho certo".

Ontem, os alvinegros apresentaram o seu novo patrocinador para a frente das camisolas, nas próximas três temporadas. É a Solverde que já estava ligada aos nacionalistas, mas agora é o seu principal patrocínio, não tendo sido revelado o valor monetário do patrocínio.