Marcelo Freitas reforça o Nacional

O médio ofensivo brasileiro Marcelo Freitas é o mais recente reforço do Nacional, equipa da 2.ª Liga, anunciou esta segunda-feira o clube madeirense.Marcelo Freitas, de 25 anos, rubricou um contrato válido por três temporadas, tendo na época passada alinhado nos alemães do Chemnitzer FC, equipa da 3.ª Liga da Alemanha.O médio brasileiro dividiu a sua formação pelo Campinas FC, Grémio de Porto Alegre e São Paulo, tendo ainda alinhado pelo Figueirense antes de ingressar no Dynamo de Dresden da Alemanha na temporada 2014/2015.Desde então manteve-se na Alemanha tendo representado ainda o Inter de Leipzig e o FC Oberlausitz, antes de ingressar no Energie Cottbus, onde se manteve por três temporadas, a que se seguiu o Chemnitzer FC, de onde se transfere para o clube madeirense.