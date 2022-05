Marco Matias e Suliman deixam Nacional

O extremo Marco Matias e o central inglês Suliman estão de saída do Nacional, equipa da Liga Sabseg, revelou esta quarta-feira fonte do clube madeirense.



O extremo português de 33 anos e que fez grande parte da sua formação no Sporting, termina contrato e não continuará a envergar a camisola alvi-negra.

Apesar de haver interesse na sua continuidade, razões de ordem pessoal, levam Marco Matias a não continuar na Madeira. Na época passada foi o jogador com mais assistências na 2ª Liga, mais concretamente 12, tendo ainda apontado cinco golos nas trinta partidas em que participou.

Por seu turno, o internacional pelos escalões de formação de Inglaterra Suliman, que capitaneou a equipa que se consagrou campeã da Europa em sub-19, em 2017, precisamente frente a Portugal, e estava no Nacional por empréstimo do Vitória de Guimarães e regressará ao clube do norte do país.



O treinador Rui Borges, assim como os jogadores João Camacho e Júlio Cézar, também viram a saída confirmada nas últimas horas.

Recorde-se que o Nacional terminou a sua participação na 2ª Liga, ocupando a sexta posição, com 51 pontos averbados e longe dos lugares de subida.