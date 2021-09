Marco Matias: «Nesta Liga não há jogos fáceis»

O Nacional sofreu uma derrota no reduto do Penafiel. Na próxima jornada, os alvinegros recebem o Casa Pia e perante os seus adeptos querem voltar aos triunfos de forma a continuar a perseguir a meta traçada no começo da temporada: voltar à Liga Bwin. Marco Matias é um dos jogadores mais experientes do plantel liderado por Costinha e esteve esta terça-feira na sala de imprensa do clube a analisar o atual momento da equipa.





"Estamos a trabalhar diariamente para melhorar alguns aspetos, que penso que serão simples de corrigir e irão fazer toda a diferença. Neste momento, temos de estar mais estáveis a todos os níveis, a defender, a atacar e ao nível da conquista de pontos, pois não podemos andar a oscilar muito para uma equipa que assume que quer subir de divisão. A equipa tem trabalhado bem, temos alguns jogadores jovens a ganhar maturidade e experiências, mas acho que estamos no bom caminho, para conseguir uma sequência muito positiva de vitórias", disse o extremo de 32 anos.Domingo, às 11 horas, o futebolista acredita que os adeptos nacionalistas podem ter um papel importante na conquista de mais uma vitória: "Jogar em nossa casa, com os nossos adeptos, é sempre uma mais valia para nós e uma motivação extra. Independentemente de jogarmos em casa ou fora, vamos sempre à procura da conquista dos três pontos. É essa estabilidade que estamos a trabalhar para a conseguir, isto é, ganhar em casa e fora. Trabalhamos jogo a jogo, querendo melhorar os aspectos menos bons ou falhas que acontecem, o que é normal, pois para haver golos terá de haver erros. Trabalhamos com vista a errar o menos possível".A tarefa de somar mais três pontos na Liga Portugal 2 Sabseg não se adivinha fácil, pois o próximo opositor vem de um trajeto positivo com um triunfo caseiro frente ao Benfica B e um empate fora de portas com o Trofense. "O Casa Pia é uma equipa experiente e que se reforçou muito bem. Vai ser mais um jogo difícil, pois nesta Liga não há jogos fáceis. São três pontos que queremos conquistar, venha quem vier cá jogar", afirmou Marco Matias, sorrindo quando confrontado se o Rio Ave é já um "pré-vencedor" desta competição: "Estamos com cinco jornadas. Há equipas que lutam pela manutenção e às vezes até chegam a estar no primeiro lugar e depois até têm dificuldades para garantir a permanência. Ainda é muito cedo, há umas equipas a começar muito bem, mas também há outras que começam mal e depois conseguem fazer uma boa sequência de vitórias, dando o salto na classificação. Esta Liga é mesmo assim, basta ganhar alguns jogos seguidos e tudo muda completamente. Claro que o Rio Ave é forte e é mais um na luta pela subida".Marco Matias ainda não apontou qualquer golo mas já contabiliza duas assistências, tendo merecido a confiança do seu treinador. Neste regresso à Madeira, acredita que pode retribuir a confiança depositada em si pelo presidente Rui Alves. "Claramente que é uma aposta pessoal ganha. Queria um desafio destes, uma casa que me diz muito e tanto me ajudou. Quis retribuir com aquilo que sei fazer e até agora está a ser muito positivo. Espero conseguir alcançar os objetivos que nós traçamos no começo da época", finalizou.