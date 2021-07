Marco Matias renova pelo Nacional

Marco Matias permanece no Nacional tal como Record tinha noticiado na edição de ontem. O avançado, de 32 anos, vai continuar a vestir de preto e branco, após ter prolongado o seu contrato, tornando-se mais uma arma para ajudar os alvinegros a atingir a meta traçada, que passa pelo regresso à Liga Bwin. O extremo vai envergar a camisola 77, estando já às ordens do técnico Costinha, à semelhança do central Suliman (ex-V. Guimarães), que irá atuar com o número 37. Para fechar o plantel, o Nacional deverá contratar ainda mais um extremo, de forma a fortalecer o sector atacante.

Em termos clínicos, Rochez sofreu um estiramento na coxa direita, juntando-se aos lesionados Kalindi (entorse no joelho), Danilovic (mialgia na coxa direita) e Camacho (lesão muscular na coxa direita).