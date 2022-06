Margarida Camacho e Rui Alves não falaram em tribunal

O processo que opõe a ex-presidente da SAD do Nacional, Margarida Camacho, que acabou por ser despedida pelo emblema alvinegro, pois responsáveis nacionalistas acusam-na de desvio de dinheiros sem justificação, levando ao seu despedimento, enquanto a ex-funcionária nacionalista contesta esta ação do emblema dirigido por Rui Alves. Funcionários dos serviços de contabilidade nacionalistas confirmaram no Juízo do Trabalho do Funchal, que deram o alerta para levantamentos de dinheiros sem documentos de justificação. Foram esses movimentos que deram origem a um processo disciplinar levantado pelo departamento jurídico do clube e que culminou com o despedimento da ex-administradora. O Nacional tinha um cartão bancário desde o ano de 2010 que servia para efetuar os pagamentos à Segurança Social, mas a partir de certa altura, esse cartão também serviu para fazer pagamentos por parte de Margarida Camacho, sem justificação. Sempre que foi alertada para apresentar os documentos comprovativos, afirmou sempre que os iria entregar, mas tal nunca aconteceu. Entre dezembro de 2020 e abril de 2021, acumulou cerca de 23 mil euros de despesas não justificadas. Face a levantamentos de 500 a mil euros, e alguns cheques levantados, sem documentos de justificação, os funcionários nacionalistas alarmados, alertaram Rui Alves e o clube instaurou um processo disciplinar que culminou com o despedimento com justa causa de Margarida Camacho, que está a contestar em sede de tribunal. O antigo presidente da Assembleia Geral do Nacional, Miguel de Sousa, que se incompatibilizou com Rui Alves, foi uma das testemunhas abonatórias arroladas por Margarida Camacho, elogiou a ex-administradora, afirmando que esta era "competente, excecional e eficiente". Rui Alves e Margarida Camacho remeteram-se ao silêncio não prestando declarações em tribunal.

O julgamento prossegue no próximo dia 5 de julho, numa sessão onde vai ser ouvida uma funcionária que não pôde estar presente na primeira audiência, pois testou positivo à COVID-19. Também irão ser feitas as alegações finais por parte dos respetivos advogados.

Bruno Abreu treina equipa B

Bruno Abreu vai ser o novo treinador da equipa B do Nacional, que vai disputar na temporada de 2022/23 a Divisão de Honra Regional. Este antigo atleta que chegou a fazer parte dos quadros do plantel principal nacionalista, iniciou a sua carreira como técnico adjunto no Ribeira Brava. Como líder principal estreou-se no Porto da Cruz, tendo também passagem pelo o União. Está encontrado o sucessor de João Diogo que vai treinar a equipa de sub-19 nacionalista, que vai disputar o Campeonato Nacional da primeira Divisão.