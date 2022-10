Margarida Camacho vence processo contra o Nacional no Tribunal do Trabalho

A antiga presidente da SAD do Nacional venceu o processo movido contra os alvinegros, onde contestava o seu despedimento. Os nacionalistas tinham alegado irregularidades financeiras, efetuadas por Margarida Camacho, aquando da gestão realizada pela advogada que assumiu a liderança da SAD, quando Rui Alves se candidatou à presidência da Liga de Clubes.Esta segunda-feira, o tribunal deu razão à contestação efetuada por Margarida Camacho, que considerou que o seu despedimento foi ilícito. No entender do juiz que esteve com o processo, nada do que o presidente Rui Alves defendeu em tribunal que levou ao despedimento com justa causa, foi provado. Assim, o despedimento sem base legal, vai valer uma indemnização à ex-funcionária e o pagamento de salários intercalares, não tendo havido por parte da queixosa o pedido de reintegração nos quadros nacionalistas.O Nacional irá recorrer desta decisão agora conhecida, interpondo um recurso para o Tribunal da Relação. Um caso que vai continuar na barra dos tribunais por mais algum tempo, até se conhecer a decisão final, transitando em julgado.