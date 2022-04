Matias promete luta pela permanência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A derrota em Chaves deixou o Nacional mais longe de atingir a meta de regressar à Liga Bwin. Marco Matias admitiu que "o sonho da subida de divisão está mais difícil", mas prometeu lutar até o fim. "Enquanto matematicamente for possível, vamos sempre trabalhar para atingir essa meta, sabendo que não dependemos só de nós", assinalou.

O extremo de 32 anos admitiu que a equipa esteve abaixo das expetativas fora de casa. "Começámos a segunda volta com muita vontade de mudar as coisas, mas os resultados não ajudaram e acabámos por cometer muitos erros", disse, embora considerando: "A equipa tem valor e a posição que ocupa não corresponde ao futebol que jogamos. Mas as estatísticas não enganam e só tivemos três vitórias fora", apontou Marco Matias. A receção ao Rio Ave é para ganhar. "Vamos ter de honrar esta camisola até ao último segundo", garantiu.