Médio brasileiro Kaká de saída do Nacional

O médio brasileiro Kaká está de saída do Nacional, equipa que deverá subir à Primeira Liga, revelou esta sexta-feira fonte do clube madeirense O médio, de 29 anos e que terminava o seu contrato com o Nacional, não renovará e abandona assim o clube insular.

Kaká começou a sua carreira nos escalões de formação do São Paulo, passando no Brasil ainda por Madureira, Botafogo e Cabofriense, antes de viajar para Portugal, onde jogou no Torreense, Mafra, Académica e Nacional.

Nesta temporada, participou apenas em duas partidas pelo Nacional, uma para a 2ª Liga e outra para a Taça da Liga.

Nacional e Farense, os dois primeiros classificados da 2ª Liga à data da sua interrupção devido à pandemia de covid-19, foram apontados pela direção da Liga de clubes como promovidos.