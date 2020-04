Nacional anuncia acordo com a Solverde

O Nacional anunciou a celebração de um acordo com a Solverde. O grupo que tem a concessão de cinco casinos e explora quatro unidades hoteleiras em Portugal passa a ser o patrocinador oficial do emblema insular. A assinatura deste acordo pode representar um alívio para as finanças do clube, que atravessam uma fase muito difícil devido ao atraso nas verbas do Governo Regional. Recorde-se que Rui Alves, presidente do Nacional, revelou recentemente que a subsistência do clube neste momento se deve à contribuição pessoal da administração da SAD.