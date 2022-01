Nacional cancela transferência de Levi Lumeka: o "problema físico" detetado nos exames médicos

O Nacional informou esta quarta-feira que cancelou a transferência de Levi Lumeka, extremo de nacionalidade congolesa e inglesa que pertence aos franceses do Troyes, devido a "deficiências" detetadas nos habituais exames médicos.Em comunicado publicado na página oficial do clube na Internet, os insulares informam que o problema físico do jogador, que já representou o Varzim, na temporada 2019/20, "motivou a reprovação à sua contratação por parte do departamento médico do clube".Tal comoadiantou ontem, Levi Lumeka estava apenas a aguardar os resultados dos exames médicos para assinar pelo clube da segunda divisão portuguesa."O CD Nacional, Futebol SAD informa que foram canceladas as negociações tendentes à contração do jogador Levi Lumeka pelo facto de nos exames médicos realizados ao atleta em causa em causa ter sido detetado um problema fisico que motivou a reprovação à sua contratação por parte do departamento médico do clube."Deficiência da cobertura do pilar anterior do acetábulo esquerdo, com hipocobertura acetabular e marcada remodelação osteofitária da cabeça femoral, com alterações degenerativas, condropatia moderada e laceração difusa do labrum antero-superior e anterior", pode ler-se.